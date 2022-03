Folgorato in un cantiere edile a Termoli, grave un operaio 54enne di San Severo

TERMOLI - È in condizioni serie al San Timoteo di Termoli un operaio di 54 anni di San Severo (Foggia) folgorato, oggi pomeriggio, mentre era al lavoro in un cantiere edile dislocato in via Corsica a Termoli. L’uomo, intorno alle 17, si è avvicinato ad un quadro elettrico quando, per cause in corso di accertamento delle forze dell’ordine, è stato colpito da una scarica elettrica tanto da perdere conoscenza. I compagni di lavoro hanno dato l’allarme ed è stato condotto al San Timoteo di Termoli dove è sotto stretto controllo medico. I sanitari lo hanno ricoverato dopo esami diagnostici.