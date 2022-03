Traffico di droga nel carcere di Foggia, detenuti utilizzati come «contenitori»

FOGGIA - Detenuti utilizzati come «contenitori» per il trasporto e lo spaccio di droga in carcere. Accade a Foggia dove il sistema degli ovuli contenenti stupefacenti ed ingeriti da un detenuto, proprio come accade con i «commessi della droga», è venuto fuori nell’istituto penitenziario. E' quanto rende noto alla stampa il Sindacato Polizia Penitenziaria che, attraverso il segretario generale Aldo Di Giacomo stigmatizza un «sistema con il predominio di clan e famiglie che controllano lo spaccio di droga fuori dal carcere» e che si «basa su detenuti più deboli che sono vittime dei capo clan e si prestano ad ogni tipo di comando e vessazione. Un sistema che – dice ancora il segretario del Sindacato Polizia Penitenziaria – rappresenta l’ennesimo caso del comando delle carceri ad opera della criminalità organizzata in tutti i traffici che oltre agli stupefacenti riguardano i telefonini con i quali impartire ordine fuori e persino le armi».