San Giovanni Rotondo, donna in fuga dall'Ucraina partorisce una bambina in ospedale

Una donna in fuga dalla guerra in Ucraina ha partorito una bimba nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia). La neonata si chiama Nicol ed è nata con un parto cesareo d’urgenza. La mamma, assieme al piccolo Luca di 3 anni e alla nonna della piccola, sono fuggiti dall’Ucraina subito dopo l'inizio della guerra, spiegano dal nosocomio.

La piccola Nicol - si apprende - resterà in osservazione in Terapia Intensiva Neonatale per qualche giorno, a scopo precauzionale. Le due donne e il piccolo Luca sono arrivati qualche giorno fa in Italia. Hanno viaggiato per decine di ore in auto prima di raggiungere la Polonia, poi hanno preso un volo Varsavia-Roma. A Roma, a prendersi cura di loro e ad accoglierli, c'erano gli amici di Biccari (Foggia), un piccolo paesino sui Monti Dauni. Andrey, il marito della donna e papà della piccola, è rimasto in Ucraina. Da piccolo Andrey era stato ospite a Biccari assieme ad altri bambini ucraini che vivevano nei dintorni della centrale nucleare di Chernobyl. «Io starò qui a Luc'k con l’esercito tutto il tempo che serve - ha raccontato il papà della piccola raggiunto al telefono dai medici del nosocomio foggiano -. Questa è la mia terra, questa è la mia gente». Poi l’uomo ha ringraziato i medici San Giovanni Rotondo ed ha aggiunto: «Non vedo l’ora di vedere la piccola Nicol e di riportarla qui, assieme a tutta la mia famiglia. Sarà possibile solo quando smetteranno di cadere le bombe e ci sarà la pace».