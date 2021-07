I carabinieri salvano il gatto dal fuoco

Foggia - Una candela accidentalmente rovesciatasi si un materasso e un'abitazione di San Nicandro Garganico all'improvviso avvolta dalle fiamme. L'incendio è divampato tra piano terra e primo piano: immediato l'intervento dei carabinieri in arrivo dalla Compagnia di San Severo. Grave la situazione per alcune bombole di gas all'interno della casa e nelle palazzine vicine.

Dopo aver messo la zona in sicurezza i militari sono stati attirati da un disperato miagolio: sul davanzale della finestra del vano scale un gatto in fuga dal fuoco che tuttavia non è riuscito a lanciarsi nel vuoto. I carabinieri lo hanno rocambolescamente raggiunto dal balcone di un’abitazione vicina, poi allungandogli una trave in legno sulla quale avevano sistemato un piattino con dell’acqua. Così il piccolo Jeko, un bel Maine Coon, è stato tratto in salvo.

Spaventato e annerito dal fumo, il pelo un po’ bruciacchiato ma potrà trasferirsi coi suoi proprietari nella loro nuova casa: l’abitazione infatti, per i danni provocati dall’incendio, è ormai inagibile. Fortunatamente l’intervento dei Vigili del Fuoco è stato tempestivo in quanto all’interno dell’abitazione vi erano realmente diverse bombole di gas, di cui almeno una completamente piena.