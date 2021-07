Calcio: giocatore positivo al Covid nel Foggia

Foggia - Un calciatore del Foggia è risultato positivo al Covid. Lo comunica la stessa società Calcio Foggia 1920. «Il calciatore in questione - scrive il club rossonero - è stato immediatamente posto in isolamento, nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza». La società precisa inoltre che «a partire da oggi, venerdì 30 Luglio, non sarà più possibile assistere agli allenamenti dei rossoneri, tentare di avvicinarsi a tutto il gruppo squadra e realizzare interviste per qualsiasi testata giornalistica. Si comunica altresì che l’allenamento congiunto con il Chervansod, in programma domenica 1 agosto alle 18, nello Stadio Comunale di Montjovet, verrà annullato», conclude la nota.