Foggia, incendio distrugge supermercato a San Menaio

SAN MENAIO (FOGGIA) - Un vasto incendio ha completamente distrutto la notte scorsa il supermercato Despar di San Menaio (Foggia), località turistica sul Gargano.

Nessuno è rimasto ferito. Le fiamme potrebbero essere partite da un corto circuito, anche se sono in corso le indagini per accertarne la reale natura. Ingenti i danni: il tetto è collassato, la merce è del tutto incenerita. I Vigili del fuoco che hanno avuto difficoltà a spegnere l'incendio a causa del numeroso materiale in plastica stipato nei magazzini.

Sono intervenuti anche i volontari delle Giacche Verdi del Gargano che in prima battuta hanno provveduto a mettere in sicurezza una quindicina di bombole di gas.