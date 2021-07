Maltrattata compagna per anni, non potrà più avvicinarla

Foggia - Per anni è stata vittima di maltrattamenti psicologici e fisici e di un ossessivo controllo da parte del compagno che ora non potrà più avvicinarla. È quanto stabilito dal gip del Tribunale di Foggia in seguito alle indagini della polizia che hanno portato alla notifica della misura del divieto di avvicinamento.

Le indagini sono partite a seguito di una richiesta di intervento a Lucera per una lite in famiglia, a maggio, scaturita anche dalle difficoltà di convivere con altri membri della famiglia dell’uomo. Gli agenti hanno quindi accertato le vessazioni subite dalla donna, spesso davanti alla figlia minorenne, costretta a vivere ormai da anni in condizioni di stenti e solitudine.