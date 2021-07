Foggia, una vicequestore della polizia rapinata da due uomini

Foggia - Una vicequestore di Polizia in servizio alla questura di Foggia è stata rapinata ieri sera vicino al parco San Felice, in una zona semicentrale della città. A quanto si apprende, la dirigente era a piedi verso le 20 quando due uomini, con il volto coperto da mascherina e armati di taglierino, l’hanno costretta a consegnare la borsa, che conteneva circa 300 euro e il telefono cellulare. Dopo il colpo sono fuggiti via.

Le indagini sono affidate agli agenti della Squadra mobile che stanno vagliando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.