Detenuto ricoverato al Policlinico di Foggia aggredisce medici

FOGGIA - Un detenuto, ricoverato nel reparto di Medicina Interna del Policlinico Riuniti di Foggia, ieri sera ha aggredito alcuni medici che erano in servizio. A quanto si apprende, il personale sanitario è rimasto ferito lievemente. Il Policlinico è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e sta predisponendo tutti gli atti per l'organizzazione di un 'audit interno'. La direzione, a nome di tutto l’ospedale, esprime «vicinanza e solidarietà a tutti i sanitari coinvolti e che ogni giorno operano in prima linea».