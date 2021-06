Foggia, scontro tra moto, auto e furgone: gravemente ferito un 15enne

FOGGIA - È in prognosi riservata un 15enne a bordo di una moto, rimasto coinvolto questo pomeriggio in un violento incidente stradale sul cavalcaferrovia di via Cerignola a Foggia. Ad entrare in collisione, per cause ancora da stabilire dalla Polizia Locale intervenuta sul posto, una moto Gilera, un furgone Peugeot ed una Toyota Yaris.

Il passeggero della moto, un giovane foggiano, è rimasto gravemente ferito e si trova ricoverato presso il policlinico di Foggia in prognosi riservata. Ferito anche il conducente della moto, un 20enne foggiano trasportato anch'egli al pronto soccorso da una ambulanza del 118. Adesso la Polizia Locale sta ricostruendo la dinamica del sinistro ed effettuando gli opportuni rilievi.