Cerignola, auto crivellata a colpi di pistola: nessun ferito

Una ventina di colpi di arma da fuoco calibro 7,62 sono stati esplosi ieri sera contro una Fiat Grande Punto parcheggiata in via Ginestra alla periferia di Cerignola (Foggia). L’auto, di proprietà di una donna e in uso al figlio, era vuota e nessuno è rimasto ferito. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, era forse in sella a una moto l’uomo che si è avvicinato all’auto per crivellarla di colpi, prima di fuggire via. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno anche avviato le verifiche sulle telecamere di sicurezza della zona che potrebbero aver ripreso la scena.