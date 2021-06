San Severo , si parte con la sede di via Terranova per il commissariato di polizia

San Severo - Prosegue a ritmo serrato l'iter burocratico per la costruzione in città di una nuova sede del commissariato di pubblica sicurezza, del distaccamento della polizia stradale e del Reparto prevenzione crimine.

Nei giorni scorsi la tecnostruttura ha individuato il geologo a cui affidare la redazione dello studio propedeutico per le successive fasi dell’intervento, che è stato finanziato per l'importo complessivo di 4 milioni e 185 mila euro. La nuova struttura sorgerà vicino allo stabile che ospitava gli uffici del Giudice di pace in via Terranova, accanto la locale caserma della polizia municipale.

L’area di proprietà comunale ha una superficie di 6.654 mq che è stata concessa, con delibera di consiglio comunale, a titolo gratuito e per la durata di novantanove anni in favore del ministero dell’Interno.

Per la realizzazione dell'opera come da convenzione sottoscritta in data 21 gennaio 2021 con la prefettura di Foggia, il Comune di San Severo si occuperà di tutte le attività di gestione tecnica, amministrativa ed economica, dalla gara per i servizi tecnici di progettazione e direzione lavori, all’appalto delle opere fino al collaudo della struttura, secondo le leggi e regolamenti vigenti attraverso la propria struttura tecnica.

Allo scopo di avviare la realizzazione dell'intervento la tecnostruttura, non disponendo di personale tecnico idoneo, ha affidato al geologo Gianluca Del Piccolo i servizi progettuali geologici e le indagini geognostiche e geofisiche con le prove di laboratorio mediante ditte specializzate.

Da diversi anni infatti è nata la necessità, anche su sollecitazione dei sindacati degli agenti di pubblica sicurezza, di provvedere ad una nuova struttura che potesse ospitare il parco auto e ed uffici maggiormente accessibili ai cittadini, oltre che agli operatori. Il nuovo commissariato sarà sede anche della polizia stradale, che attualmente è ospitata in via Foggia (conosciuta anche come via Soccorso). Dopo varie ipotesi di ubicazione che si sono susseguite negli anni, via Terranova, è apparsa da subito agli amministratori l'area più idonea ad ospitare il nuovo commissariato, che insieme alla caserma di polizia locale fungerà da vero e proprio presidio dell'area nord della città.

Una iniziativa importante per gli operatori delle forze dell'ordine che segue l'istituzione del reparto Prevenzione Crimine oltre che l'avvio di un più ampio sistema di videosorveglianza e che quindi rappresenta un segnale per l'affermazione della legalità sul territorio.