Armati di bastoni rapinano market nel Foggiano: magro il bottino da 500 euro

FOGGIA - Quattro persone armate con bastoni nella tarda mattinata di oggi hanno compiuto una rapina nel supermercato Penny Market che si trova in via Italia ad Apricena (Foggia). A quanto si apprende i banditi hanno fatto irruzione nel locale e minacciando il cassiere si sono fatti consegnare l’incasso pari a 500 euro. Dopo il colpo sono fuggiti a bordo di un auto in direzione San Severo (Foggia).