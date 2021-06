Foggia, è campione di «minutaggio»

Foggia - Nell’attesa che si concludano i playoff per la promozione in B, la Lega Pro ha cominciato a dettare le linee guida in vista della prossima stagione. E’ stato pubblicato, infatti, il regolamento sul minutaggio dei giovani. L’impianto normativo ricalca quello della passata stagione, in cui il Foggia è stato uno dei club che più si è distinto nell’utilizzo degli under, avendo fatto ricorso in maniera piuttosto robusta ai giovani riuscendo al tempo stesso a mantenere costante un buon rendimento di squadra e a raggiungere gli obiettivi prefissati, andando anche oltre le aspettative: salvezza, poi nono posto in classifica con accesso agli spareggi-promozione, infine l’estromissione dai playoff al secondo turno, dopo aver eliminato il Catania in trasferta, nella prima sfida secca.

Galeotafiore, Germinio, Di Jenno, Vitale, Garofalo, Morrone e Balde sono stati i giovani più impiegati, nel campionato scorso, dal Foggia, che ha schierato sempre in media tra i 3 e i 4 under a partita, e in diverse gare ne ha utilizzati contemporaneamente anche più di 4.

L’utilizzo degli under nel torneo 2020/21 ha fruttato circa 500mila euro di introiti per il club rossonero, che inoltre ha ricavato intorno ai 200mila euro a titolo di premi di valorizzazione dei giovani, in base agli accordi stipulati con le società di appartenenza dei calciatori.

Per la stagione sportiva 2021/22 saranno considerati under i calciatori nati nel 1999, 2000, 2001, 2002 e nelle annate seguenti. Per ciascuna gara del campionato di Serie C sarà determinato il minutaggio di ogni società solo in caso di superamento della soglia minima di 270 minuti giocati e fino alla soglia massima di 450 minuti giocati.

La Lega Pro precisa inoltre che le società, indipendentemente dal numero dei calciatori tesserati, nelle gare di campionato dovranno utilizzare quelli presenti nella “lista calciatori professionisti“, nella quale potranno essere inseriti fino ad un massimo complessivo di 24 calciatori il cui status sia quello di professionista. Potrà essere indicato un solo giocatore nato dall’1 gennaio 2002 in poi da utilizzare in campionato senza che rientri nella lista dei 24 giocatori. Potranno essere invece liberamente schierati i “giovani di serie” che sottoscrivono il primo contratto da professionista. Il mancato rispetto delle norme porterebbe a sanzione economiche e alla perdita dei contributi.

Le liste potranno essere variate solo durante i periodi di campagna trasferimenti, con qualche eccezione: nell’elenco depositato si potrà sostituire in qualsiasi momento un portiere con un altro portiere; in aggiunta, nell’arco dell’intera stagione verrà consentita una sola sostituzione di un calciatore inserito in lista con un altro giocatore, al di fuori dei periodi di campagna trasferimenti; in qualsiasi momento potrà essere sostituito un calciatore con cui sia avvenuta la risoluzione del contratto, con un altro giocatore già tesserato per la società; infine le liste incomplete potranno essere sempre integrate, fino al numero massimo consentito, però solo tesserando svincolati o inserendo giocatori già tesserati dal club ed esclusi in un primo momento dalla lista.