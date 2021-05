Lucera, il sindaco si dimette: è senza maggioranza

Lucera - Il sindaco si ritrova senza maggioranza ed è costretto a dimettersi. A soli otto mesi dalla sua elezione, il 34enne sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta (Lista civica), si è dimesso dopo che cinque consiglieri hanno lasciato la maggioranza che lo sosteneva.

«Ho preso atto - spiega Pitta - di non avere una maggioranza in Consiglio comunale, motivo per cui apro una riflessione di carattere politico, non avendo alcuna intenzioni di fare sindaco a tutti i costi. Vedremo quali forze politiche intenderanno sostenere azioni positive per la vita amministrava della città».

«Oggi - aggiunge Pitta - ho firmato gli ultimi atti in scadenza, come il pareggio di bilancio e l'apertura del bando per la nomina del nuovo segretario generale, dopodiché ho protocollato le mie dimissioni».

Tra le motivazioni che avrebbero portato spinto i cinque consiglieri a lasciare la maggioranza, per Pitta «ci sarebbero questioni di natura personale». Adesso il primo cittadino ha 20 giorni di tempo per ratificare le proprie dimissioni.