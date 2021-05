Foggia, baby gang in azione sul bus di linea

Foggia - Salgono sul bus della linea notturna, fumano e ostacolano la corsa tirando la leva del freno d'emergenza. Un gruppo di ragazzi tra i 16 e i 18 anni, ieri sera, ha compiuto una serie di atti vandalici a bordo dell'autobus di linea dell'Ataf, azienda che si occupa del trasporto pubblico urbano a Foggia.

A denunciare l'episodio è stata la segreteria provinciale della Filt-Cgil Foggia-BAT. Il gruppo, intorno alle 23, è salito sulla linea notturna 4, nelle vicinanze di via San Lazzaro. Erano «strafottenti, con le sigarette accese e con la mascherina abbassata - denuncia il sindacato - e si divertivano a bloccare la marcia del mezzo azionando la leva per l’apertura in emergenza delle porte».

Dopo essere stati redarguiti una prima volta dal conducente dell’autobus, i ragazzini hanno continuato ad azionare la leva di emergenza. Il conducente si è visto costretto a scendere dal mezzo e a resettare le centraline del bus. In quel momento i ragazzini sono scesi e si sono allontanati. Mentre l'autista era impegnato fuori dal veicolo, persone al momento rimaste sconosciute gli hanno rubato un borsello in cui custodiva i suoi effetti personali.