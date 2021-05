Foggia, ciclista investito in viale XXIV Maggio: è grave

FOGGIA - Non si conoscono le condizioni del ciclista investito poco fa all'incrocio tra viale Ventiquattro Maggio e via Isonzo a Foggia. Stando ad una prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale intervenuta sul posto, una Fiat. non avrebbe dato la precedenza al ciclista che percorreva la pista ciclabile. Trasportato d'urgenza in pronto soccorso, ancora non si conoscono le sue condizioni. Sul posto due equipaggi della polizia locale