Foggia, multe a go go per scooter e auto che viaggiano a tutta velocità in centro

FOGGIA - Auto parcheggiate in piazzetta a Foggia e scooter che sfrecciano a tutta velocità. Accade sull'isola pedonale in zona Cattedrale. La Polizia Locale di Foggia sta effettuando controlli a tappeto per il rispetto dei divieti imposti per l'isola pedonale.

Diverse le multe staccate finora dagli agenti.