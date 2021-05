Foggia, carambola tra tre auto in via Lucera: un ferito

FOGGIA - Tre veicoli coinvolti ed un ferito al pronto soccorso e il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio intorno alle ore 16 su via Lucera a Foggia. Un foggiano di cinquantacinque anni alla guida di una Fiat panda, ha perso il controllo dell'auto e si è andato a schiantare contro una Bmw ed un'Audi in sosta. L'uomo, in evidente stato confusionale e con ferite al capo, è stato trasportato presso il locale pronto soccorso. Non si conoscono le sue condizioni. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro.