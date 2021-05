Ferito da un petardo a San Severo, ricoverato al Centro grandi ustionati di Brindisi

Foggia - Un uomo di 44 anni di San Severo è rimasto ustionato e rischia di perdere un dito del piede a seguito dell’esplosione di un petardo. È accaduto in un’abitazione di campagna alla periferia della città. A quanto si apprende, il 44enne stava accendendo alcuni giochi pirici quando uno di questi gli sarebbe esploso tra le mani provocandogli ustioni agli arti inferiori. L’uomo è stato trasferito al centro grandi ustionati di Brindisi. Oggi a San Severo era in vigore una ordinanza sindacale che vietava l'accensione di fuochi d'artificio in occasione dei festeggianti della Madonna del Soccorso, santa Patrona del comune foggiano.