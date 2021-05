Cerignola, esplose proiettili contro l'auto di un suo creditore: arrestato

Foggia - I carabinieri hanno arrestato per detenzione e porto abusivo di arma da fuoco un 59enne di Cerignola, con precedenti penali, raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura. L’uomo, la sera del 26 dicembre scorso, era stato raggiunto sotto casa da un suo conoscente, anch’esso di Cerignola e con precedenti penali, che lo avrebbe minacciato per ottenere la restituzione di un prestito. Ma il 59enne aveva reagito sparando due colpi di pistola calibro 7,65 contro l’auto del suo creditore. Quest'ultimo, illeso, era riuscito a fuggire. Aveva poi raggiunto la caserma dei carabinieri di Cerignola per denunciare l'episodio.

I militari, nelle indagini successive, recuperarono 2 bossoli cal. 7,65 e altre cartucce dinanzi all'abitazione dell'indagato. Nel corso dell'attività investigativa, si è scoperto inoltre che il 59enne aveva consegnato l'arma ad un altro uomo in modo che non fosse possibile ritrovarla, nel caso di una perquisizione. La Procura ha infine chiuso il cerchio e chiesto l'arresto dell'uomo che è stato rinchiuso nel carcere di Foggia. Deve rispondere di tentata estorsione aggravata, tentate lesioni personali aggravate e danneggiamento aggravato.