Foggia, prima visita di un familiare a paziente Covid

Foggia - Prima emozionante visita nel reparto di Terapia Intensiva degli Ospedali Riuniti di Foggia. Una moglie ha finalmente potuto guardare negli occhi il marito, ancora alle prese con la battaglia contro il Covid. Anche nell'ospedale dauno dunque prende forma la recentissima normativa regionale (la prima in Italia) per assicurare gli incontri tra pazienti in condizioni critiche e i loro familiari

Ad accompagnare la donna in reparto, il responsabile Livio Tullo e l'infermiera Raffaella Prencipe. Un incontro reso possibile anche grazie a Gilda Cinnella, direttrice dell'Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione degli Ospedali Riuniti.