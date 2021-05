Foggia, tre incidenti stradali nel pomeriggio

Foggia - Un pomeriggio non proprio tranquillo quello odierno sulle strade di Foggia. È di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto in viale Colombo a Foggia. Ad entrare in collisione una Ford Cmax ed una Chevrolette Matiz. La conducente dell'utilitaria è stata trasportata presso il locale pronto soccorso e ancora non si conoscono le sue condizioni. Sul posto la Polizia Locale per I rilievi del sinistro.

Problemi anche per i pedoni infatti due gli incidenti stradali che gli ha visti coinvolti. Entrambi gli incidenti sono stati rilevati dalla polizia locale di Foggia. Il primo in via Napoli dove un uomo è stato investito da un furgone durante una manovra in retromarcia. L'altro poco fa in via della Lupa dove, per cause ancora da stabilire dalla Polizia Locale intervenuta sul posto, una Ford ha investito una donna.

In entrambi i casi, i conducenti si sono subito fermati per prestare i dovuti soccorsi e le persone investite trasportate in pronto soccorso non sarebbero in pericolo di vita.