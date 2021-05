Foggia, a Giampaolo Longhi il 24° premio della pace

Foggia - Si è svolta un modalità webinar la cerimonia di conferimento del «Premio della pace», il riconoscimento istituito dal Rotary club Umberto Giordano di Foggia, giunto alla 24^ edizione e che ogni anno viene assegnato ad associazioni, enti, organizzazioni, personaggi che si battono per la pace ed i diritti.

Quest’anno il premio è stato assegnato a Giampaolo Longhi, foggiano, operatore della cooperazione internazionale, impegnato nella ricostruzione morale e materiale di Damasco, in Siria.

Con uno stile sobrio come si addice al giovane volontariato foggiano che sta spendendo la sua vita in una zona molto rischiosa, Giampaolo Longhi si è collegato con i soci e le socie del Club dalla Siria dove ora è impegnato in una azione umanitaria. Un incontro da remoto (nel rispetto delle regole anti Covid) che non ha tagliato fuori le emozioni: con i genitori di Giamnpaolo Longhi a Foggia per il ritiro materiale del premio.

Dopo l’introduzione a cura di Filippo Santigliano, capo servizio della edizione di Foggia della Gazzetta del Mezzogiorno, che ha spiegato le finalità del premio miranti anche a rinnovare la memoria della città di Foggia (medaglia d’oro al valore civile e medaglia d’oro al valore militare perché ritenuta città martire della seconda guerra mondiale) e l’intervento di Michelangelo Borrillo giornalista del Corriere della Sera, che ha illustrato il profilo di Giampaolo Longhi, a impreziosire ulteriormente la serata due contributi giunti da Milano e da Firenze rispettivamente del giornalista Franco Ordine e dell’artista Felice Limosani, entrambi foggiani e sensibili all’impegno del giovane Giampaolo, segnalato per il riconoscimento del premio dal rotariano Marino Tagarelli.

La consegna materiale del premio, ritirato dai genitori di Giampaolo Longhi, è stata effettuata dal Presidente del Rotary Foggia Umberto Giordano, Carlo De Bellis, che si è complimentato con Giampaolo Longhi per la sua straordinaria attività umanitaria consegnando anche un contributo per la ricostruzione di Damasco. Anche il governatore del distretto 2021 del Rotary International, Giuseppe Serraca Guerrieri, si è complimentato con il giovane volontario foggiano: «Un grande giornata per il Rotary, devo ringraziare il club Giordano di Foggia per aver organizzato questo premio che porta lustro al Rotary, alla città di Foggia e all’intero Paese».