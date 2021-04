Autotrasportatore di Foggia morto in autostrada

Pescara - E' un 52enne residente nel Foggiano la vittima di un incidente avvenuto sull'autostrada A25, nel territorio comunale di Cepagatti (Pescara), in direzione Roma. Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza la zona e, con l’ausilio dell’autogru, ha provveduto alla rimozione dei mezzi pesanti per liberare l’autostrada.

Secondo le prime notizie, il 52 enne, un autotrasportatore, si trovava a terra nel punto d’impatto quando è sopraggiunto un altro mezzo pesante che ha tamponato il suo camion. L’uomo sarebbe stato investito dal mezzo tamponato. Alcuni automobilisti in transito hanno lanciato immediatamente l’allarme e sul posto. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale ed i medici del 118.