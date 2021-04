Foggia, scontro tra auto su viale Ofanto: una donna ferita

FOGGIA - È di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio su viale Ofanto a Foggia. Ad entrare in collisione, per cause ancora da stabilire dalla Polizia Locale intervenuta sul posto, una Fiat Bravo ed una Fiat Panda.

La donna che viaggiava a bordo dell'utilitaria è stata trasportata presso il pronto soccorso di Foggia e non si conoscono le sue condizioni.