Foggia, tour in Corea per l'ensemble «U. Giordano»

Foggia - Il progetto made in Foggia ideato e prodotto dall’associazione Musica Civica fa volare un’intera orchestra pugliese di under 35 nei 10 teatri principali della Corea per 10 concerti che spaziano da Vivaldi a contemporanei come Glass e Richter. Il progetto è realizzato col sostegno di Mibact e Siae nell’ambito del programma «Per Chi Crea». Dopo oltre un anno d’attesa, l’importante e prestigioso progetto Four for Four, più volte rimandato a causa dell’emergenza epidemiologica, è sulle linee di partenza.

L’ensemble «U. Giordano» di Foggia, sotto la direzione di Gianna Fratta, è pronto per volare nei più prestigiosi teatri della Corea del Sud. Dieci i concerti dell'originale progetto ideato e messo a punto dal violinista Dino De Palma, con musiche che spaziano da Vivaldi ai contemporanei Glass e Richter.

Grazie al contributo del bando nazionale «Per Chi Crea», programma promosso dal Mibact e gestito da Siae che destina fondi a supporto della creatività e della promozione culturale nazionale e internazionale dei giovani, un'intera orchestra pugliese di under 35 si esibisce in 10 città della Corea con un programma musicale che comprende un brano per flauto e archi di Roberto Di Marino (Quattro cartoline dall’Italia) e un’originale versione delle Quattro Stagioni di 4 compositori diversi (La primavera di Piazzolla, L’estate di Richter, L’autunno di Glass, L’inverno di Vivaldi). Leitmotiv del progetto, oltre al numero 4, è l’utilizzo di tecnologie di ultima generazione (video mapping, laser, proiezioni 3D), apprezzatissime nella patria di Samsung, LG, Hyundai. Il concerto classico si trasforma in Four fo Four in uno spettacolo di luci ed effetti video, capaci di coinvolgere l’ascoltatore in un ascolto attivo e multisensoriale. Musica e tecnologia sono chiamate a dialogare ed interagire, confrontarsi e mischiarsi in un format di spettacolo innovativo e altamente coinvolgente.

Frutto della collaborazione tra l’associazione Musica Civica di Foggia, la Sol’Opera Company di Seoul, la Fondazione Apulia felix onlus e l’associazione socioculturale Spazio Musica di Foggia, il tour prevede 10 esibizioni nei principali teatri coreani.

Protagonista indiscusso sarà l’Ensemble Umberto Giordano di Foggia, composto da giovani artisti sotto i 35 anni e da un apparato organizzativo e tecnico anch’esso composto da giovani under 35 coordinati da Emanuela Bruno e Antonella De Santis. L’ensemble, fondato a Foggia quindici anni fa da Dino De Palma, è protagonista di tour in tutto il mondo con concerti, tra l’altro, a New York, Istanbul, San Pietroburgo, Tel Aviv, Johannesburg, Pretoria, Mumbay, Kolkatta, Seoul, Colonia, Dortmund, Barcellona, Roma. La direzione dell’ensemble è affidata fin dalla nascita alla nota direttrice d’orchestra italiana Gianna Fratta, artista dalla carriera nazionale e internazionale ricchissima. Prima donna alla guida dei Berliner Symphoniker, della Sinfonica di Macao, del Teatro dell’Opera di Roma e di molte storiche orchestre nel mondo, Gianna Fratta è nota per i numerosi premi, per i traguardi raggiunti a livello internazionale (prima donna a dirigere il concerto di Natale al Senato dopo 20 edizioni affidate a direttori come Muti, Maazel, Oren, ecc.) e per il suo impegno nella promozione dell’opera di Umberto Giordano nel mondo, risultati che l’hanno portata ad essere nominata Cavaliere della Repubblica Italiana.

Il tour, che sta già attivando una serie di collaborazioni tra istituzioni italiane e coreane, si terrà nel mese di giugno 2021 e toccherà le principali città della Corea del Sud.