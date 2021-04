Coronavirus, a Lucera quasi 700 attualmente positivi

«Attualmente i positivi sono 698. Deceduti da marzo: 64. Guariti da marzo: 1637. Siamo ben oltre i 250 su 100.000 abitanti settimanali. Siamo rossi di nostro e non mi meraviglierebbe se ci chiudessero del tutto come città». È quanto denuncia sul suo profilo Facebook Antonio Tutolo, il consigliere regionale ed ex sindaco di Lucera (Foggia) che fa il punto sulla grave situazione dei contagiati da Covid nel comune Foggiano. Gli fa eco l’attuale primo cittadino Giuseppe Pitta che scrive sulla sua pagina social: «Quasi 700 positivi un numero enorme per la nostra comunità. Continuo a sentire gente che soffre e gli ospedali sono in affanno. Non possiamo continuare così». Poi Pitta annuncia: «ulteriori provvedimenti, ma - precisa - senza la collaborazione di tutti non ne usciamo», conclude.