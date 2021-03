Foggia, rissa per la mascherina: Daspo urbano per 4, per un anno vietato ingresso nei locali pubblici

Disposti quattro “Daspo Willy” nei confronti dei soggetti partecipanti alla rissa in un bar. E’ il primo provvedimenento di questo genere emesso in questa Provincia. E così per un anno dovranno fare a mano di bere caffè o consumare bevande o alimenti in qualsiasi esercizio pubblico, o andare in una discoteca, indipendentemente dal colore.

Si erano rifiutati di indossare la mascherina, come correttamente richiesto dal titolare di un bar della provincia, e per tutta risposta avevano dato inizio a una rissa. Quattro foggiani, responsabili di tale episodio, sono stati destinatari di un provvedimento di Daspo urbano emesso dal Questore di Foggia.

Si tratta del primo atto nella provincia dauna: ma il comportamento del gruppo, spiega una nota della Questura foggiana, ha consentito di applicare una nuova norma, recentemente introdotta, che prevede in questi casi nei loro confronti, il divieto di accesso e stazionamento per un anno a locali pubblici pub, bar e locali di pubblico intrattenimento quali discoteche, locali notturni e da ballo di tutta la Provincia di Foggia.

Tale provvedimento, definito “Daspo Willy”, introdotto dopo i tragici fatti avvenuti a settembre el 2020 a Colleferro(Roma) quando un branco di teppisti, successivamente identificati, aggredì e uccise il giovane Willy Monteiro Duarte, consente di dare, in questa provincia, una risposta ancora più incisiva e mirata nei confronti dei soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica .