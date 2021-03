Presta soccorso a conducente mezzo in avaria, travolto e ucciso su A /14 un 46enne di S. Severo

SAN SEVERO - Un uomo di 46 anni di S.Severo è morto questa mattina intorno alle 8 in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A14, nel tratto compreso tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione Ancona, nel territorio di Francavilla al mare.

L’incidente, come riferisce la società Autostrade, ha visto coinvolto un mezzo pesante. La vittima sarebbe stata investita dopo aver prestato aiuto ad un mezzo in avaria. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, il 118 , le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.