Aggredisce padre e fratello: 30enne arrestato nel Foggiano

FOGGIA - Ha aggredito la famiglia durante un violento litigio tanto da lasciare evidenti segni di colluttazione sul collo del fratello e strappare la maglia del pigiama del padre . E’ quanto ricostruito dai carabinieri di Foggia che hanno arrestato un 30enne del posto, già arrestato nel 2014 per maltrattamenti in famiglia.

Il gip del Tribunale di Foggia ha convalidato l’arresto disponendone la permanenza in carcere. Fondamentale ai fini investigativi è stata la richiesta di aiuto ai carabinieri da parte delle vittime. Quando i militari sono arrivati sul posto hanno trovato in casa molti oggetti distrutti a seguito del litigio. Quando i carabinieri lo hanno fermato il 30enne ha continuato ad inveire e minacciare i propri familiari.