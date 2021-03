Sanremo Giovani, «Rosso Gargano» tifa Gaudiano

C’è Gaudiano questa sera nella finale Giovani di Sanremo, ma il cantante foggiano rivelazione della prima serata del festival è accompagnato non solo dal pubblico del televoto, ma anche da un po’ di sana e genuina foggianità. Tra le presenze all’Ariston «made in Daunia» campeggia infatti anche il marchio di Rosso Gargano, azienda di punta dell’agroalimentare pugliese presente con un suo stand e i suoi prodotti all’interno della kermesse festivaliera di «Casa Sanremo». «Inutile dire dire che domani (oggi: ndr) faremo tutti il tifo per il nostro Gaudiano - assicurano dall’entourage di Rosso Gargano - siamo contenti che un cantante foggiano sia arrivato in finale al Festival, la promozione del territorio obiettivo che perseguiamo in tutte le nostre iniziative si raggiunge anche con una bella canzone qual è quella di Gaudiano».

In questi giorni nella cornice di Casa Sanremo, artisti, ospiti e giornalisti sono parte integrante dell’hospitality di Rosso Gargano, il “pomodoro del Festival” com’è stato ribattezzato. «Il pomodoro di Rosso Gargano - precisano dall’azienda - viene impiegato in tutti i menu proposti dagli chef di Casa Sanremo, grande impiego delle salse soprattutto sulle varie pizze proposte dai maestri pizzaioli. Un tocco di qualità in più al made in Italy che trionfa un po’ in tutti i piatti proposti. Rosso Gargano - conclude la nota - porta in questo modo i sapori ed i profumi della Puglia in una platea internazionale qual è il festival della Canzone italiana».