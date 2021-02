Auto esce di strada tra Foggia e Manfredonia e si ribalta: 2 persone ferite

FOGGIA - Poteva avere un esito decisamente più drammatico l'incidente stradale avvenuto questa sera nel Foggiano. Una Fiat Panda con due persone a bordo, è uscita sulla SS89 tra Foggia e Manfredonia. Il conducente del mezzo, per cause ancora poco chiare, ha perso il controllo della vettura che, finendo fuori strada, si è ribaltata più volte.

I due occupanti sono stati subito soccorsi e trasportate in ospedale. Al momento non si conoscono le non si conoscono le loro condizioni. Sul posto è intervenuta la Polstrada a cui spetterà ora il compito di accertare l'esatta dinamica dell'incidente.