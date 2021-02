Foggia, Carabinieri sospendono reddito di cittadinanza a 50 persone arrestate

I carabinieri del Nil di Foggia hanno sospeso l’erogazioni del Reddito di cittadinanza a 50 persone che dall’inizio dell’anno ad oggi sono state arrestate. Sono oltre un centinaio i controlli effettuati nei primi mesi del 2021 dai militari. Il nuovo ordinamento prevede infatti la sospensione del contributo statale in in caso di condanna o applicazione di misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché nei confronti del condannato con sentenza non definitiva. La norma prevede la sospensione anche dei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante o che si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena.