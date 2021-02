Foggia, bomba esplode davanti a villa in ristrutturazione

Un ordigno rudimentale è stato piazzato e fatto esplodere la scorsa notte sotto la finestra di una villa disabitata, in fase di ristrutturazione, alla periferia di Foggia, a Salice Nuovo. La deflagrazione ha danneggiato gli infissi. Non si registrano feriti. Il proprietario dell’abitazione ha dichiarato ai carabinieri di non saper dare una spiegazione all’accaduto.