Giro d'Italia, l'ottava tappa parte da Foggia il 15 maggio

FOGGIA - Il prossimo 15 maggio l’ottava tappa del Giro d’Italia 2021 partirà da Foggia. Lo comunica l'amministrazione comunale che evidenzia: «l'importante opportunità per la città, che ospiterà circa un migliaio di persone tra atleti, tecnici, sponsor, giudici di gara, organizzatori e operatori di ripresa Rai». A seguito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici di RCS Sport, di concerto con l’Amministrazione comunale, è stato deciso di far partire gli atleti da piazza Cavour, dove sarà posizionato il podio firma, facendo proseguire il gruppo per un saluto alla città attraverso via Lanza, corso Cairoli, piazza XX Settembre, corso Garibaldi, via Fuiani, piazza Aldo Moro, viale Giotto, via Marchesi, via Lucera fino all’innesto con la strada statale 17, dove prenderà ufficialmente il via la gara. RCS Sport ha previsto anche un villaggio commerciale all’interno della Villa comunale, dove gli appassionati di ciclismo e i cittadini potranno prendere visione delle strutture 'Giro storè e di alcuni mezzi espositivi su tutto ciò che attiene la storia della manifestazione.