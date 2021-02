Manfredonia, tabaccai reagiscono ai rapinatori: feriti a coltellate due fratelli

Due fratelli, titolari di una tabaccheria di Manfredonia (Foggia), sono rimasti feriti durante una rapina compiuta questa sera nella loro attività commerciale, in via Aldo Moro. Le due vittime sono state portate in ospedale. Hanno riportato ferite d’arma da taglio alle mani e ad una gamba. A quanto si apprende, due malviventi con il volto coperto (indossavano la mascherina e avevano il cappuccio della felpa calato sul capo) e armati con coltello hanno fatto irruzione nel locale.

I due fratelli hanno opposto resistenza e nel corso della colluttazione sono rimasti entrambi feriti. I banditi sono riusciti ad impossessarsi dell’incasso della serata, circa 250 euro. Sono poi fuggiti a piedi. Poco prima si era verificata un’altra rapina in un negozio 'Deterpiù', sempre nel comune Foggiano. Ad agire due persone a volto coperto che sono riuscite a portar via 500 euro. Sono in corso indagini per risalire agli autori di entrambi i colpi e cercare di capire se si tratti della stessa coppia di rapinatori.