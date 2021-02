Ascoli Satriano, brucia isola ecologica: individuato autore del rogo

Un incendio di natura dolosa è divampato ieri sera all’isola ecologica comunale che si trova in località Selva di San Giacomo alla periferia di Ascoli Satriano, nel Foggiano. «L'autore - fa sapere il sindaco Vincenzo Sarcone - tramite le telecamere della video sorveglianza è stato già individuato. Si tratta di un uomo di circa 60 anni che ieri sera stessa è stato portato in caserma e denunciato». «Non ci faremo intimidire - aggiunge - Il Comune si costituirà parte civile. Spero che venga adottato in via cautelare anche un provvedimento restrittivo della libertà personale».