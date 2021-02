Vieste, incendio distrugge lido: indagano i carabinieri

Un incendio probabilmente di natura dolosa la scorsa notte ha distrutto la struttura in legno del lido «Ultima Spiaggia» che si trova a Vieste (Fg), sul Gargano. Il lido è di proprietà di un imprenditore del posto 40enne che, interrogato dagli investigatori, ha detto di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive. Da prime stime i danni si aggirerebbero intorno ai 10mila euro. Indagini in corso da parte dei carabinieri.