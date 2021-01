Rignano Garganico, 8 persone sorprese in bar sprovvisto di licenza: fioccano multe e sanzioni

RIGNANO GARGANICO - Otto persone, alcune delle quali di San Severo, sono state sorprese all’interno di un locale aperto ma sprovvisto di licenza.

E' quanto hanno scoperto i carabinieri a Rignano Garganico che hanno elevato una sanzione amministrativa pari a 5 mila euro al titolare del bar, un 48enne del posto, per aver avviato un’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione. Mentre le otto persone sorprese all’interno del locale sono state multate per aver violato la normativa in materia di contenimento del virus Covid-19, per un totale di 2.240 euro.