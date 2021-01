Lucera, 11 positivi al Covid nel reparto di Medicina del Lastaria

FOGGIA - Sono in tutto 11 ad oggi (7 pazienti, 2 operatori sanitari e 2 medici) i casi Covid rilevati nel reparto di Medicina dell’ospedale Lastaria di Lucera, afferente al Policlinico Riuniti di Foggia. Lo comunica il commissario straordinario del Policlinico, Vitangelo Dattoli. "Sono scattate immediatamente tutte le procedure del caso - fa sapere il commissario straordinario - ovvero il trasferimento nei reparti Covid del Policlinico Riuniti dei pazienti postivi; i pazienti negativi sono stati sistemati in stanze singole, e sono stati sanificati tutti gli ambienti». Inoltre, prosegue Dattoli, «per quel che riguarda il personale sanitario contagiato sono quasi tutti paucisintimatici o asintomatici, mentre per i pazienti positivi non abbiamo notizie di peggioramento del quadro clinico». «La situazione - conclude - è circoscritta»