Foggia, rubati gasolio e attrezzi nella nuova caserma dei Vigili del Fuoco

Gasolio usato per i mezzi e molti attrezzi dell’officina autoveicoli sono stati rubati la notte scorsa dalla nuova caserma dei Vigili del fuoco a Foggia. Ne dà notizia su Facebook il consigliere comunale del Pd e vigile del fuoco Francesco De Vito: «La nuova caserma dei Vigili del fuoco - scrive - è stata inaugurata dai ladri». «Il danno economico è importante, quello alla sicurezza della comunità ancora più grave - aggiunge - i ladri non sanno a cosa servissero quegli attrezzi e quel gasolio, non hanno idea di quali effetti il furto avrebbe potuto provocare se fosse scattata un’emergenza». Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia.