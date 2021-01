Foggia, a spasso con la cocaina nell'auto: arrestato 34enne incensurato

FOGGIA - Arrestato dai carabinieri della Compagnia di Lucera un 34enne di Torremaggiore per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti.

Il giovane, a seguito di un controllo stradale, si ha subito destato sospetti nei militari per il suo atteggiamento fin troppo guardingo ed irrequieto. Per questo i carabinieri hanno voluto vederci chiaro. E come volevasi dimostrare, l’attività dei militari si è rivelata subito fruttuosa ed ha consentito di ritrovare 12 “ciliegine” di cocaina pronte per essere vendute. Immediatamente il controllo è stato esteso anche presso la propria abitazione ed anche in questo caso gli operanti hanno colto nel segno: altre 22 ciliegine di cocaina, un ulteriore modico quantitativo di stupefacente del tipo marijuana, 3 bilancini elettronici di precisione e 51 semi di canapa indica.

La droga sequestrata è stata poi sottoposta ad analisi chimica presso il laboratorio stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri. L’arrestato è stato ristretto in regime di arresti domiciliari presso la relativa abitazione fino alla mattinata odierna, quando si è celebrato presso il Tribunale di Foggia il rito che ha convalidato la misura cautelare.