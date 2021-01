Foggia, assembramenti davanti al bar: titolare sanzionato. «Già dobbiamo stare chiusi e mantenere 40 famiglie»

FOGGIA - «Ci stanno sanzionando in quanto c'era gente fuori. Quindi è responsabilità nostra controllare fuori. Nonostante la penalizzazione che ci costringe a stare chiusi, ecco anche la sanzione. In Italia funziona così. Dobbiamo già mantenere 40 famiglie. Questo video farà il giro del mondo». Così il titolare del bar Terzo Millennio, di via De Petra a Foggia racconta in un video postato sui social quanto accaduto questo pomeriggio all’interno della sua attività. Video che in poche ore ha fatto il giro del web. Poi il dietrofront dell’imprenditore foggiano che chiede scusa sempre sui social: "Possiamo solo scusarci e fare ammenda di quanto accaduto oggi - si legge sulla pagina Facebook del bar -. Ci rammarichiamo che una reazione nervosa possa aver trovato una tale diffusione. Chiediamo scusa agli operatori delle forze dell’ordine intervenute sperando che questo messaggio possa fare il giro alla pari del nostro errore», conclude il post.