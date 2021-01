San Severo, aggredito blogger e incendiata la sua auto: indaga la polizia

Prima è stato aggredito in strada, poi a distanza di un giorno gli è stata incendiata l'auto. Vittima è Ivon D’Incalci, un blogger di San Severo, nel Foggiano. A quanto si apprende, l’altra sera un uomo con il volto coperto lo ha aggredito mentre il blogger stava entrando nel portone di casa insieme alla moglie. Ventiquattr'ore dopo è andata in fiamme la sua autovettura. Sul posto non sono state ritrovate tracce di liquido infiammabile ma gli investigatori sono certi che si tratti di un incendio di natura dolosa.

Del caso si sta occupando la Polizia che sta acquisendo filmati della videosorveglianza della zona. Al momento gli agenti non escludono alcuna pista investigativa, sia quella di natura privata, sia quella legata alla professione di blogger dell’uomo. Dura la condanna da parte del coordinamento cittadino di Forza Italia che sostiene: «I blogger con la loro attività di divulgazione delle informazioni sono l’emblema del vivere democratico, difendono la libertà di espressione ed i diritti di tutti. Da anni Ivon D’Incalci con il suo Blog dà voce a chi non ne ha, informa i lettori su quanto accade in città fornendo un servizio fondamentale nel solo interesse della collettività».