Foggia, albero si abbatte in viale Ofanto: auto danneggiata e tanta paura

FOGGIA - Fortunatamente solo danni ad un auto parcheggiata ma nessun ferito. Avrebbe potuti avere conseguenze ben più gravi il crollo improvviso di un pino avvenuto questa mattina in viale Ofanto, in prossimità di via Confalonieri.

L'arbusto, venendo giù, ha danneggiato un'autovettura parcheggiata nelle vicinanze. Fortunatamente non ci sono feriti. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e gli operai della «Foggia più Verde».