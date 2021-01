Foggia, maltrattano la madre chiedendo soldi per la droga, due fratelli allontanati da casa

La polizia di Foggia ha allontanato dalla casa familiare due fratelli del posto, di 35 e 48 anni. Gli indagati, entrambi con precedenti di polizia, sono gravemente indiziati in concorso per maltrattamento ed estorsione nei confronti dell'anziana madre, vessata mentre i due figli erano anche sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Atteggiamenti e toni alterati, un linguaggio inappropriato ed offensivo, la mamma era quotidianamente pressata con sistematiche richieste di denaro per acquistare la droga. Il figlio minore l'ha anche aggredita, strattonandola e colpendola con pugni alla testa. Inoltre hanno portato via vari quadri, la macchina da cucire, i telefoni cellulari, gli elettrodomestici, ed altre suppellettili che vendevano per acquistare lo stupefacente.