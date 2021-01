Cerignola, in 15 stipati in un centro scommesse aperto abusivamente: multati

Ben 39 persone sono state sanzionate a Cerignola (Fg) nei giorni scorsi per violazioni alla normativa anti-Covid-19. Le

sanzioni hanno riguardato principalmente l’inosservanza del divieto di assembramento, il mancato utilizzo della mascherina e la violazione del coprifuoco. In particolare, i carabinieri alcune sere fa sono intervenuti in un centro scommesse della città, che si trovava aperto nonostante i divieti imposti dalla normativa vigente e al cui interno erano presenti 15 avventori. Oltre al gestore, che non ha osservato il divieto di apertura, sono stati sanzionati i clienti. È stata disposta la chiusura immediata dell’attività per 5 giorni ed è scattata una segnalazione alla Prefettura.