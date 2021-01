San Marco in Lamis, appiccò incendio in azienda agricola: arrestato

FOGGIA - I carabinieri hanno arrestato un 28enne incensurato di San Marco in Lamis (Foggia), Matteo Demaio, accusato di aver appiccato, lo scorso 21 luglio, un incendio in una azienda agricola nel Foggiano. Il rogo fu spendo dopo alcuni giorni. Il 24enne è ritenuto responsabile di incendio ed estorsione. L’uomo è stato identificato con l’ausilio delle immagini delle telecamere di sicurezza che lo avrebbero immortalato mentre appiccava il fuoco in più punti. Le fiamme distrussero oltre 2500 balle di fieno, alcuni mezzi agricoli e lo stesso capannone adibito a fienile.