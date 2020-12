Allevatore ucciso nel Foggiano: morto mezz'ora prima del ritrovamento: ascoltati parenti e amici

Si indaga sia nella vita professionale che in quella privata di Leonardo Marrucchelli, l’allevatore 55enne ucciso la notte tra il 20 e 21 dicembre a Cagnano Varano, nel Foggiano, da un colpo di pistola all’addome. L’uomo sarebbe morto circa mezz'ora prima che i carabinieri ritrovassero il suo corpo durante un controllo del territorio.

Secondo una ricostruzione dell’accaduto, l’uomo sarebbe stato ucciso a pochi metri dalla sua abitazione dove probabilmente ha incontrato il suo assassino mentre stava rincasando.

Ieri sono stati effettuati alcuni esami dello stub e sono stati ascoltati parenti e conoscenti della vittima che hanno riferito di non aver notato atteggiamenti che potessero rivelare alcuna preoccupazione da parte del 55enne.

Nelle ore immediatamente successive alla morte dell’allevatore si era sparsa in paese la notizia che lo stesso fosse stato coinvolto in un furto di bestiame, ma sul punto i carabinieri hanno dichiarato «di non aver alcun riscontro investigativo».